Konya'da "40 Ney Konseri" gerçekleştirildi

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KONYA (AA) - Karatay Belediyesi tarafından Konya'nın kültür, sanat ve sosyal hayatına katkı sunması amacıyla "40 Ney Konseri" düzenlendi.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'ndaki konsere yoğun katılım sağlandı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak kentin kültürüne ve sanatına katkı yapmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Belediyecilik sadece fiziki ve altyapı işlerinden ibaret değildir. Belediye olarak kültür-sanat programlarımıza büyük bir önem veriyoruz. Bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kulaklarımızın ve gönüllerimizin pasını silen, yüreklerimize ince bir dokunuş yapan hanımefendi ve beyefendi neyzenlerimize, sazendelerimize, bu akşamın eşsiz hale gelmesinde büyük katkıları bulunan Ali Erol hocamıza ve salonumuzu dolduran hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

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