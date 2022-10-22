Tekirdağ'da vefat eden Uzman Çavuş Koyuncu’nun cenazesi, Konya'da defnedildi

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KONYA (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu’nun cenazesi, Konya'da toprağa verildi.



Koyuncu'nun cenazesi, Seydişehir ilçesindeki Bostandere Mahallesi'ne getirildi.

İl Müftüsü Adem Bebek'in ikindi namazına müteakip kıldırdığı namazın ardından Koyuncu'nun cenazesi, Akyol Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Koyuncu ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Seydişehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Güray, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, CHP İlçe Başkanı Orhan Özel ve vatandaşlar katıldı.

Koyuncu'nun evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.



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