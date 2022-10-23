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KONYA (AA) - MEHMET UMAY - Konya'nın Ereğli ilçesinde hobi amaçlı toplamaya başladığı eski eşyalar evine ve balkonuna sığmayınca antika dükkanı açan Sebahattin Gençtürk, yaptığı satışla ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Uzun yıllar İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketi olan Ereğli'ye yerleşme kararı alan 40 yaşındaki Gençtürk, antika bir kol saati alınca eski eşyalara ilgi duydu.

Bu ilgisi zamanla antika sevdasına dönüşen, iki çocuk babası Gençtürk, bütçesine uygun eski eşyaları satın alarak biriktirmeye başladı.

Saat çeşitlerinden plaklara, eski telefonlardan radyoya kadar birçok eşya biriktiren Gençtürk, evi antika eşyalarla dolunca dükkan açıp hobisini mesleği yaptı.

AA muhabirine, eski eşyalara olan ilgisinin her geçen gün arttığını söyleyen Gençtürk, önceleri gördüğü tüm eski ürünleri satın alarak evine getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hobi amaçlı toplamaya başladığım eski eşyaları hep evimde biriktirdim. Bir süre sonra evin odaları ve balkonumuz bu eşyalarla dolup taştı. Hanımla da sorunlar yaşamaya başladım. Bunun üzerine antika dükkanı açmaya karar verdim ve dükkanımı açtım. Bende olmayan antikalar geliyor, satın alıyorum. Elimdeki benzer özellikteki ürünleri satıyorum. Burada hem ürünlerimi sergiliyorum hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyorum."

- "Eskiyi seviyorum çünkü bana huzur veriyor"

Gençtürk, antika pazarlarından da eşya alıp ürün çeşitliliğini artırdığını, çok sevdiği hobisinin bir mesleğe dönüşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 8 yıldır internet üzerinden antika eşya alıp biriktirdiğini anlatan Gençtürk, "Eskiyi seviyorum çünkü bana huzur veriyor. Kötü alışkanlığım yok ama bu ürünler bağımlılık yaptı. Burada eski kaset, plak, plak çalar, radyo, lambalar, telefon, tablo, cep saati, duvar saati, bakır ürünler var." ifadelerini kullandı.

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