Konya'da drift yapan 3 sürücüye 30 bin lira ceza kesildi

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KONYA (AA) - Konya'da drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye para cezası uygulandı, araçları trafikten men edildi ve sürücü belgelerine el konuldu.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesinde bulunan oto sanayilerde sürücülerin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce yapılan denetimlerde trafikteki araçlara aldırmadan araçlarıyla drift yapan iki sürücü suçüstü yakalandı.

- İstasyonda yakıt alıp drifte başlayan sürücü de yakalandı

Yeni İstanbul Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda aracına yakıt aldıktan sonra drift yapmaya başlayan sürücü, daha istasyondan çıkamadan seyir halinde denetim yapan ekiplerce yakalandı.

- 3 sürücüye 30 bin lira cezai işlem

Sürücülerden A.N'ye "sürücü belgesini yanında buldurmamak" ve driftten, S.E'ye "sürücü belgesini sınıfına uygun belgeye dönüştürmeden motorlu araç kullanmak" ve driftten, İ.D'ye "muayene yapılmamış araçla trafiğe çıkmak" ve driftten toplam 30 bin lira cezai işlem uygulandı.

Araçları trafikten men edilen ve sürücü belgelerine el konulan sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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