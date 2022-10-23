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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Necmettin Erbakan Üniversitesinden tüp bebek ve kök hücre çalışmalarında laboratuvar atağı

AA

Necmettin Erbakan Üniversitesinden tüp bebek ve kök hücre çalışmalarında laboratuvar atağı

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversite bünyesindeki kurdukları yeni araştırma laboratuvarlarında uluslararası standartlarda tüp bebek, kök hücre ve faz çalışmaları gerçekleştirileceğini söyledi.

Zorlu, AA muhabirine, kuruluş tarihi itibarıyla çok genç bir üniversite olduklarını, Türkiye'de kısa sürede güçlü geçmişi olan üniversitelerle yarışır hale geldiklerini belirtti.

TÜBİTAK tarafından açıklanan en başarılı araştırma kuruluşları listesinde, Ufuk Avrupa Projeleri yapan kurumlar içerisinde ilk 8'e yerleştiklerini anlatan Zorlu, "Bu, laboratuvar altyapılarınızla mümkün olabiliyor. Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezimizde önemli laboratuvarlarımız var. Yeni laboratuvarlar ve araştırma merkezleri kurduk. Bunları modern cihazlarla donattık. İleri araştırmalar yapılabilen merkezler haline getirdik. Çok önemli ve ileri araştırma gruplarımız var. Bu gruplar stratejik projeler, ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.

- Tüp bebek, kök hücre ve faz çalışmaları yapılacak

Zorlu, eski tıp fakültesi yerleşkesinde faaliyete başlayacak yeni laboratuvarın, bünyesinde üç önemli araştırma merkezini barındırdığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Laboratuvarımızın içinde klinik, biyoeşdeğerlilik ve rejeneratif uygulama ve araştırma merkezlerimiz bulunacak. Merkezde faz çalışmaları gerçekleştireceğiz, kök hücre çalışmalarını sürdüreceğiz. Tüp bebek ve kök hücre çalışmaları mevcut durumda yapıyoruz, bunu uluslararası standartlara taşıyarak lisansı alınmış çalışmalar yapacağız. Artık tıp dünyasında kök hücrede tedavi yöntemlerinin sayısı ve şekli artacak. Biz de buna hazırlıklı olmak istiyoruz. Bu çerçevede çok modern bir merkez kurduk."

- "Üniversitemiz güzel çıkış yakaladı ve 14. sıraya yerleşti"

Yürütülen akademik çalışmaların ve yapılan yatırımların yurt dışında da karşılık bulduğuna işaret eden Zorlu, Times Higher Education Dünya Üniversiteler 2023 Araştırmasında NEÜ'nün dikkati çeken bir başarı ortaya koyduğunu dile getirdi.

Zorlu, üniversitelerin, akredite kuruluşların sıralamalarında yer tutmasıyla anıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz güzel çıkış yakaladı ve 14. sıraya yerleşti. Devlet üniversiteleri arasında 33'üncü sıradan üniversitemiz yeni açıklanan verilere göre 8. sıraya yükseldi. Memnuniyet verici bir sonuca ulaştık. Hedefimiz Türkiye'de ilk 10, dünyada ilk 500 arasına girmek. Bu sene hamdolsun Türkiye'de ilk 10'a girdik. Devlet üniversiteleri içerisinde 8. sıradayız. Hedefimizin bir kısmını gerçekleştirdik. Türkiye'de eğitim kalitesi itibarıyla 2. sıradayız. Bu da önemli bir nokta çünkü samimiyiz, çok gayretli, fedakar bir kadromuz var. Bunu ekip olarak bütün hocalarımızla birlikte yapıyoruz."

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