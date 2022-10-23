Yunak'ta alıç meyvesi toplanmaya başladı

KONYA (AA) - Yunak'ta genellikle dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen doğal meyveler sonbaharın gelmesiyle ilgi görmeye başladı.

İlçede doğal antioksidan özellikleri nedeniyle birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen alıç ve kızılcık meyveleri, olgunlaşma dönemini tamamlamalarının ardından vatandaşlarca toplanıyor.



Özellikle Kurtuşağı , Meşelik ve Piribeyli Mahallesi çevresinde doğal yetişen alıç ağaçları, sonbaharda yöre halkına ayrı bir lezzet sunuyor. Ticaretini yapanlar da dağlardan topladığı alıçları, kent meydanında satıyor.

67 yaşındaki Osman Solmaz , "Bu meyveleri toplamak için çevre il ve ilçelerden gelenler oluyor. Yaban meyvelerinin kalp, şeker, tansiyon hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Ayrıca kış mevsiminde kullanmak üzere marmelat ve sirkesini yapıyoruz. Bunun yanında çevremizdekilerden bazıları da bunları toplayıp satarak aile bütçesine katkı sağlıyor." diye konuştu.​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.