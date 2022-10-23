Salon: Selçuklu Belediye
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Polat Parlak
AYOS Konyaspor Basketbol: Sulaimon 14, Perez 11, Badzim 14, Morgan 14, Eddie 17, Nikolov 2, Troy Selim Şav, Can Altıntığ 4, Ramazan Tekin 2
Gaziantep Basketbol: Mc Intyre 15, Hammonds 12, Dotson 25, Leon Harun Apaydın, Egbunu 8, Can Uğur Öğüt 7, Metin Türen 9, Birkan Batuk, Muhsin Yaşar
1. Periyot: 31-14
Devre: 48-28
3. Periyot: 61-58
KONYA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, Gaziantep Basketbol'u 78-76 yendi.
Maça hızlı başlayan Konyaspor Basketbol, etkili hücumlarla farkı bir ara 15 sayıya (29-14) çıkardı. Gaziantep Basketbol ise pota altından bulduğu sayılarla farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Rakibini etkili savunmayla durduran Konyaspor Basketbol, ilk çeyreği 31-14 önde kapattı.
Farkı açmak isteyen Konyaspor Basketbol, bulduğu 3'lüklerle farkı 19 sayıya (38-19) çıkardı. Aldığı ribauntları da iyi değerlendiren Konyaspor Basketbol, soyunma odasına 48-28 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Gaziantep Basketbol, kazandığı fauller ve isabetli 3'lüklerle farkı kapatmaya çalıştı. Bu bölümde farkı bir ara 5 sayıya kadar (60-55) indiren Gaziantep Basketbol, zaman zaman Konyaspor Basketbol savunmasını aşmakta zorlandı. Yeşil-beyazlılar, mücadelenin 3. periyodunu da 61-58 önde geçti.
Son bölüme hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, ilk dakikalarda eşitliği sağladı. Yeşil-beyazlılar, son anları büyük çekişmeye sahne olan müsabakayı, Sulaimon'un attığı son saniye basketiyle 78-76 kazandı.