Mahallesiyle "adaş" olan muhtarın yaşadığı diyaloglar gülümsetiyor

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Hacıkaymak Mahallesi'nin muhtarı Hacı Mustafa Kaymak, kendisiyle aynı isme sahip mahallede 3 yıldır görev yapıyor.

Gururla polis olarak çalıştığı emniyet teşkilatından 2016'da emekli olan 61 yaşındaki Kaymak, doğup büyüdüğü mahalleye 2019 mahalli idareler seçimlerinde muhtar oldu.

"Kaymak gibi Hacıkaymak", "Hacı Mustafa Kaymak çalışacak, Hacıkaymak kazanacak" sloganlarıyla seçim kampanyası yürüten Kaymak'ın, muhtarlığını yaptığı mahalleyle isim benzerliği de gülümseten diyaloglar ortaya çıkarıyor.

Vatandaşlara bazen kimliğini bile göstermek zorunda kalan Kaymak, AA muhabirine, herkese nasip olmayacak bir görevi üstlendiğini söyledi.

Mahallenin tüm sorunlarına yetişmeye çalıştığını anlatan Kaymak, vatandaşın hizmetkarı olduğunu dile getirdi.

Kendisini diğerlerinden ayıran en büyük özelliğin ise isminin geçtiği mahallede muhtarlığı kazanmak olduğunu belirten Kaymak, "Dedemin ismi Hacı Ali imiş. Onun ismini yaşatmak için benim ismimi de Hacı Mustafa koymuşlar. Ben 1961 doğumluyum, burası da 1952 yılında mahalle olup bu isim verilmiş. İsmimin mahallenin ismiyle aynı olması tamamen tesadüf. Mahallenin adıyla ismimin aynı olması sosyal medyaya bile yansıdı. Vatandaşlar, 'Mahallenin sahibi misin?', 'Mahallenin tapusu sende mi?' diye sormaya başladı hatta 'Hacıkaymak Mahallesi, Hacı Mustafa Kaymak'tan mı adını aldı? Yoksa Hacı Mustafa Kaymak, ismini Hacıkaymak Mahallesi'nden mi aldı?' diye soranlar oluyor." ifadelerini kullandı.

- Vatandaşlar kimliğini görmek istiyor

Kaymak, bu diyalogları eskisi kadar sık olmasa da hala yaşamaya devam ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yaptığımız seçim çalışmalarında kullandığımız bu sloganlar mahallelinin hafızasında yer edindi. Mahalle ziyaretlerimde zaman zaman kimliğime bakmak isteyenler oluyor. Ben de çıkarıp gösteriyorum. Muhtar gece de olsa gündüz de olsa devlete açılan ilk kapı. Bu yüzden bir daha dünyaya gelsem, yine muhtar olmak için çaba sarf ederim."

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