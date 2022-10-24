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Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı Konya'da başladı

AA

Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı Konya'da başladı

KONYA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'nin, yenilenebilir kurulu güç açısından Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'inci sırada yer aldığını söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli ve çevreye duyarlı şekilde belediyelerin katkısıyla ülke refahına, ekonomisine ve istihdama en yüksek katma değeri sağlayacak hale getirilmesi amacıyla 2016 yılında kurulan Enerji ve Kentler Birliği'nin, bu yılki toplantısı 154 üyenin katılımıyla Konya'da başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dünyada tüm ülkeler için en önemli konulardan birinin enerji arzı ve güvenliği olduğunu söyledi.

Son yıllarda tüm dünyanın bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Tancan, şunları kaydetti:

"Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermemiz ve tükettiğimiz enerjiyi mümkün mertebe yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamamız gerekiyor. Son 2 yıldır, bu yıl daha da şiddetli olmak üzere dünya bir enerji kriziyle karşı karşıya, enerji fiyatları çok yüksek maliyetlere çıktı. Son yıllarda özellikle iklim değişikliği ve Rusya-Ukrayna savaşı, enerji arz güvenliğini tehdit eden unsurların başında geliyor. Bu da ülkelerin kendi enerjilerini mümkün olduğunca kendi kaynaklarından üretebilmelerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu anlayışa yenilenebilir enerji kaynaklarını artırabilme gayreti içindeyiz. Ülkemiz yenilenebilir kurulu güç açısında Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'inci sırada yer alarak bu konuda öncü ülkelerden biri olduğunu ortaya koymuş durumda."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın önemli bir sanayi, tarım ve turizm kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda önemli bir enerji şehri olduğunu dile getirdi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çok büyük bir enerji santralinin inşa edildiğini anlatan Altay, "Konya'nın avantajları varken bir de büyük dezavantajı var. Konya iklim değişikliğinde en çok etkilenecek şehir olarak gözüküyor, bu nedenle hızla tedbir almamız gerekiyor. Çünkü bu yüzyılda ülkeler için 3 önemli gündem var. Birincisi savunma sınırlarını koruyabilmek, ikincisi gıda, üçüncüsü enerji güvenliği. Konya gıda güvenliği olarak sadece kendisi değil, Türkiye için çok önemli bir şehir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başlayan panelde, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda aldığı yol, panelistler tarafından ayrıntılı biçimde masaya yatırıldı.

Toplantıya, Tancan ve Altay'ın yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı katıldı.

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