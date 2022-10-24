Konya'da "Bizim Okulumuz" ve "Başarmaya Hazırım" projeleri tanıtıldı

KONYA (AA) - Konya'da Okul Merkezli Gelişim Projesi "Bizim Okulumuz" ve kitap okuma projesi "Başarmaya Hazırım" projesinin tanıtım programı düzenlendi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilen programda, eğitim kapasitesinin, kalitesinin ve eğitime yönelik katılımın artırılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Kentte eğitim alanında birçok faaliyet yürütüldüğünü anımsatan Özkan, "İlimizde eğitimle ilgili özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'mızın ortaya koyduğu eğitime yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi çerçevesinde sivil toplum ve meslek kuruluşlarının elbette büyük bir hassasiyeti var ama özellikle büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerimizin eğitime verdiği katkı gerçekten büyük bir örnek teşkil ediyor." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, projenin Konya Valiliği himayesinde ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütüleceğini söyledi.

Yiğit, projeyle öğrencilerin bilgili, bilinçli nesiller olarak geleceği imar ve inşa etmelerine yardım etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Projenin, merkezine okulu alarak birçok eğitim faaliyetini kuşatacak bir çalışma olacağını ifade eden Yiğit, "Amacımız, bakanlığımızın eğitim öğretim politikaları çerçevesinde ilimizdeki eğitim kurumlarının yeterliliklerini tespit ederek gelişim stratejisi oluşturmak, öğretmen ve öğrencilerimize en güzel imkan ve ortamları sunmak. Projede ilimizde geliştirilmesi gereken en acil alanları belirledik. Çalışmalarımızı belirlediğimiz alanlarda her okulumuzun seviyesi ve farklılığını dikkate alarak yürüttük." diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de her alanda değişim ve gelişimin eğitimle olduğunu belirterek, "Türkiye'de eğitime ayrılan bütçe 2002'den bu yana birinci sırada yer alıyor. İnşallah bu proje, Anadolu'nun medeniyetlerinin en önemli mekanı, Selçuklu'nun başkenti Konya'mızdan yeni bir ışık, yeni bir mum yakmış olacaktır, diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Projelerinin tanıtım toplantısına Karatay Kaymakamı Yavuz Güner, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Konya İl Müftüsü Ali Öge, İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu, Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, protokol üyeleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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