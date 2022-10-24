Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin tanıklar dinleniyor

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davaya tanık anlatımlarıyla devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Ertuğrul Ç, Abdullah B. ve Esra T. ile tutuksuz yargılanan Zekeriya O, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen ile duruşmayı takip etmek isteyen avukatlar ve basın mensupları salonda hazır bulundu.

Azmettirici olduğu iddia edilen Esra T'nin eski sevgilisi, "yanlış ev" iddiasının gündeme gelmesine neden olan Hüseyin K. duruşmada tanık olarak dinlendi.

Hüseyin K, anne-babasının evi ile öldürülen Büyükşen çiftinin evlerini daha önce kimsenin karıştırmadığını ancak söz konusu olaya ilişkin iddianın doğru olabileceğini söyledi.

Olay günü Esra T'nin, anne ve babasının İsmil'deki adreslerini araştırdığını, olaydan sonra Esra T'nin kendisini eskiden olduğu kadar sık arayıp sormadığını ve rahatsız etmediğini öne süren Hüseyin K, "Her şeyin tesadüf olmadığını düşünüyorum ama daha önce Esra T. veya Abdullah B. tarafından hiçbir şekilde tehdit edilmedim." beyanında bulundu.

Olay günü Esra T. ve Abdullah B. ile pikniğe giden tanık Hatice B. ise önceki ifadelerinde ikilinin olaya ilişkin konuşmalarına şahit olduğunu iddia etti. Hatice B, cinayetin yaşandığı gün, Esra T. ve diğer 2 kız arkadaşıyla aynı araçta olduklarını anlattı.

Esra T'nin kiralık aracıyla, Apa Barajı'na pikniğe gitmek üzere yola çıktıklarını dile getiren Hatice B, "Yolda başka bir mekana uğradık. Burada Esra T. ile Mustafa Okşen bizden ayrı bir masada bir süre görüştü. Ardından pikniğe gittik. Orada Abdullah B. ile 2 erkek daha vardı. Yemek yendikten sonra, Esra T. ile Abdullah B. baş başa otururken yanlarına gittiğimde, Abdullah B'nin Esra T'ye 'Ben onları öldürttüm.' dediğini duydum. Esra T. de 'Aslansın, sen yaparsın.' gibi bir şey söyledi. Arkadaşlarımın böyle bir şey yapabileceğine inanamadım. 'Ben onları öldürttüm.' derken, Hüseyin K'nin ailesinden bahsediyordu." ifadelerini kullandı.

Hatice B, olay günü Apa Barajı'na geldiğini iddia eden katil zanlısı Ertuğrul Ç'yi ise o gün hiç görmediğini, bu kişinin kendileriyle pikniğe katılmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı yarına erteledi.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile Necla Büyükşen (54) hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa Okşen, Ertuğrul Ç, Zekeriya O, Afgan uyruklu A.U. tutuklanmıştı. Bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ertuğrul Ç. Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

İddia makamı evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O. hakkında da "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 20 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.