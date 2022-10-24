Karapınar'da 25 sene önce trafik kazasında ölenler anıldı

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KONYA (AA) - Karapınar'a bağlı Kesmez Köyü yakınlarında 24 Ekim 1997'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden 49 kişinin anısına yaptırılan Anıt Park'ta Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Programa katılan Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Tarihimizin en büyük kazalarından birinin acısını hala yüreklerimizde hissediyoruz. Gencecik üniversite öğrencileri ve vatandaşlarımızın ölümü hepimizi derinden etkiledi. Ölenlere rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.

Anma programına AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Ali Karakul, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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