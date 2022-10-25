Beyşehir'de hayır çarşısı açıldı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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KONYA (AA) - Beyşehir'de bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden Eslem ve Hasan Basri Ecevitci çiftinin isimlerini Nijer'de açılacak su kuyusunda yaşatmak amacıyla hayır toplanacak çarşı açıldı.



İnsani Yardım Vakfı (İHH) Beyşehir Temsilciliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında yapılan dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen hayır çarşısının iki gün süreyle açık kalacağı belirtildi.

İHH Beyşehir Temsilcisi Lokman Öksüz, gazetecilere, toplanılan fon ile kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüsü Eslem ile eşi Hasan Basri Ecevitci adına Nijer'de su kuyusu açılacağını belirterek, hayırseverlerden kampanyaya destek beklediklerini söyledi.

Öksüz, ilçe merkezinde PTT Karşısı MKB Sokağı üzerinde açılışı gerçekleşen hayır çarşısında gıda ve giyim malzemelerinin satışa sunulduğunu, kermesten elde edilecek gelirin ise su kuyusu açtırılmasında kullanacağını sözlerine ekledi.

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