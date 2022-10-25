Konya'da uyuşturucu sanıklarına ceza

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve sağladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanıklara ceza verildi.



Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu yargılanan sanıklar Ş.A, U.B. ile avukatlar hazır bulundu.



Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ş.A'yı 17 yıl 6 ay, diğer sanıklar U.B'yi 1 yıl 8 ay , D. K'yi ise 1 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.





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