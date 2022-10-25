AYOS Konyaspor Basketbol, Türk Telekom maçının hazırlıklarına başladı

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KONYA (AA) - AYOS Konyaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom ile 29 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda başantrenör Engin Gençoğlu ve yardımcı antrenörler eşliğinde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından ikiye ayrılan oyuncuların bir kısmı sahada çalışma, bir kısmı da salonda kuvvet antrenmanı yaptı.

Yeşil-beyazlılar, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

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