Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin tanıklar dinleniyor

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KONYA (AA) - Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davaya tanık anlatımlarıyla devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Ertuğrul Ç, Abdullah B. ve Esra T. ile tutuksuz yargılanan Zekeriya O, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen ile duruşmayı takip etmek isteyen avukatlar ve basın mensupları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ömer D, Esra T’nin çalıştığı kafenin sahibi olduğunu, sanık Abdullah B. ile de önce kafeye gelip gitmesi sonra da ortak olması nedeniyle görüştüğünü söyledi.

Ömer D, olay tarihinde Abdullah B. ile Esra T’nin henüz tam olarak sevgili olmadığını iddia ederek, "Daha yeni tanışıyorlardı. Abdullah, Esra ile arkadaş olmak istediğini bana söyledi. Ben de Esra’ya söyledim." ifadelerini kullandı.

- "Çalışanıma para teklif etti"

Büyükşen ailesinin avukatlarından Kazım Turan’ın "Abdullah B. sizin bir çalışanınıza para teklif edip, birilerini dövdürttü mü?” sorusu üzerine tanık, "Evet, para teklif etti. Ben çalışanımın bu teklifi kabul etmesine izin vermedim." dedi.

Duruşmada Abdullah B’nin ağabeyi ve erkek kardeşi de tanık olarak dinlendi. Abdullah B'nin kardeşleri, piknikte yanlarında bulunan, ifadesinde Abdullah B’nin Esra T’ye "Onları ben öldürttüm." dediğini iddia eden tanık Hatice B'nin alkollü olduğunu öne sürdü.

Olay tarihinde Abdullah B. ve diğer sanıklarla Apa Barajı’nda pikniğe gittiğini anlatan ağabey Selami B, "Jandarmada verdiğim ifademi kabul etmiyorum. O ifadeyi baskı altında verdim. İlk ifademde bekçi Ertuğrul Ç’nin biz baraja gittiğimizde orada olduğunu söylemişim ama tarihleri karıştırdım. O gün biz oraya 19.00-19.30 gibi gittik, Ertuğrul Ç. oraya sonradan geldi." diye konuştu.

Selami B. olay günü 21.00-21.30 gibi yanlarına gelen Ertuğrul Ç’nin yanlarından hiç ayrılmadığını öne sürdü.

Bunun üzerine avukat Kazım Turan, "Ertuğrul Ç’nin yanınızdan hiç ayrılmadığınızı söylüyorsunuz ama baz istasyonu kayıtlarına göre 21.45’te ve daha önce Ertuğrul Ç’yi telefonla aradığınızda konumlarınız arasında 13-14 kilometrenin olduğu görülüyor." dedi.

Tanık Selami B, "Ertuğrul Ç’yi baraja gittiğimizde bizi içeri aldırması için aramıştım." dedi.

Tanık olarak dinlenen Abdullah B’nin kardeşi Süleyman B. de daha önce verdiği ifadesini reddetti.



Önceki ifadesinde, piknik alanına gittiğinde Ertuğrul Ç’nin de orada olduğunu söyleyen Süleyman B, "Ben 20.00-20.30 gibi gittim. 21.00-21.30 gibi Ertuğrul ağabey geldi. 12’ye kadar yanımızdan hiç ayrılmadı. Sadece ara sıra kulübesine gidip çatal kaşık gibi malzemeler getirdi." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı yarına erteledi.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile Necla Büyükşen (54) hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa Okşen, Ertuğrul Ç, Zekeriya O, Afgan uyruklu A.U. tutuklanmıştı. Bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ertuğrul Ç. Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

İddia makamı evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O. hakkında da "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 20 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

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