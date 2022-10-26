Konya'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı.

İrfan M. idaresindeki 38 AK 820 plakalı otomobil, Edipoğlu Caddesi'ndeki kavşaktan çıkan Mehmet G. yönetimindeki 42 C 0238 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, 14 öğrenci ve 1 servis görevlisi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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