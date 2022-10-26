Seydişehir'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alaylar 1 Mahallesi 152169 Sokak'ta bulunan M. A'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

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