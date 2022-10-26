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AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesini değerlendirdi

AA

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesini değerlendirdi

KONYA (AA) - Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'ne değerlendirdi.

Altunyaldız yaptığı yazılı açıklamada, 21. yüzyılda insanlığı derinden etkileyen sınamaların devam ettiğini bunlardan birincisinin iklim değişikliği ve küresel ısınma, ikincisinin ise gıda krizi olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşının gıda sektörüne etkilerinin çok derinden olduğunu ifade eden Altunyaldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş sırasında taraflar arasında imzalanan "Tahıl Koridoru Anlaşması"nın hayata geçirilmesine aldığı insiyatif ve çabanın dünyayı bir gıda krizinden koruduğunu hatırlattı.

- Proje çiftçilere sürdürülebilir tarımsal verim artışı sağladı

Altunyaldız, bölgeye tarımsal üretim ve sulama açısından dinamizm kazandıran Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'nin güzel sonuçlar verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünya küresel çapta yaşanacak bir gıda krizinin eşiğindeyken tarih boyunca tarımsal üretimin üssü olan Göksu-Taşeli Havzası'nda sürdürülebilir tarımsal verim artışını ve küçük tarımsal üreticilerimiz için daha yüksek ürün fiyatlarını hayata geçirmeyi başardık. Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında güneş enerjili sulama sistemlerini hayata geçirdik. Böylece bin 100 dekar alan tamamen güneş enerjisi ile sulanmaya başlandı. Tamamı proje bütçesinden karşılanmak üzere çiftçilerimize yönelik kiraz ve bağlarda organik ilaçlarla entegre mücadele programı uygulandı. Projede tarımsal üretim gücünün kapsayıcılığını artırıyoruz. İmkanları kısıtlı tarımsal üreticilerimizin üretim araçlarına erişimlerini sağladık. 2021 yılında 9,3 milyon TL'lik yatırım tutarıyla 195 faaliyetin başarıyla hayata geçmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. 2022'de ise 19 milyon TL'yi aşkın altyapı faaliyetleri ve 3,5 milyon TL'lik ekonomik yatırım projeleriyle projemizi başarıyla sürdürüyoruz."

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