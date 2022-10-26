Konya'da bisiklet parkları da dikkat çekiyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu şemsiye ve otomobil şeklinde yerden tasarruf sağlayan bisiklet parkları ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, farklı tasarımlarda oluşturdukları bisiklet parklarını şehrin çeşitli noktalarına yerleştirdiklerini ifade etti.

Başkan Altay, 580 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya'da bisiklet kullanımını teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için örnek çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinde bisiklet kullanımının yoğun olduğu noktalarda park ihtiyacını gidermek ve şehir estetiğine katkı sunmak amacıyla yaptığımız çalışmamız çok beğenildi. Türkiye'nin bisiklet şehri olarak, şehir içi ulaşımda bisiklet kullanım payını artırmak adına öncü ve örnek olmaya devam ediyoruz. Daha önce iki katlı bisiklet parklarımız hizmet vermeye başlamıştı. Şimdi de 'şemsiye' ve 'otomobil' tasarımlı bisiklet parklarımız şehrin muhtelif noktalarında hizmet veriyor."

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