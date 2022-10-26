Kulu'da öğrencilere uyuşturucu konulu seminer verildi

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KONYA (AA) - Kulu'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu konulu eğitim semineri verildi.



Selçuk Üniversitesi, Kulu Meslek Yüksekokulu konferans salonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitim seminerinde öğrencilere uyuşturucunun tanımı yapılarak, ihbarla hayatların kurtarılabileceği belirtildi.



Seminere katılan öğrencilere madde bağımlılığı, başlama nedenleri, uyuşturucuyla mücadelenin önemi, destek alınabilecek çözüm merkezleri, yapılacak olan ihbarın önemi, anlatıldı.

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