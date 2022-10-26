Kululu girişimci go-kart aracı yaptı

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KONYA (AA) - Kululu girişimci belediyeden aldığı destekle go-kart aracı yaptı.

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü mezunu Recep Enes Güner, go-kart aracı yapmak için Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver'den maddi destek talep etti.



Talebi kabul edilen Güner, aldığı 3 bin 500 lira ile hurdalıktan topladığı malzemeleri bir araya getirdi. Güner, 1 yıllık çalışmasının ardından go-kart aracını tamamlamayı başardı.

Kulu Belediye binası önüne gelen Güner, araca destek veren Belediye Başkanı Murat Ünver'e teşekkür etti.

Güner'i tebrik eden Ünver, "Gençlerimizin önü açıldığında ve onlara destek verildiğinde neler yapabileceklerini görüyoruz. Kardeşimizin azmi ve emeği diğer gençlerimize örnek olacaktır." dedi.



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