Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Kültür Kart'tan "Müzik Hackathonu"

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı sosyalleşme programı Genç Kültür Kart tarafından ödüllü "Müzik Hackathonu" gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin sahnede doğaçlama şekilde en iyi söz ve müziği çıkarma üzerine kurulu olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hackathon alanında 41 saat boyunca kalan yarışmacılardan gençlik festivali hakkında müzik yapmaları istendi. Konuyu program başlangıcında öğrenen yarışmacılar jüri önünde en iyi söz ve müziği çıkarmak için hünerlerini sergiledi. Jüri ekibinin oylaması sonucu dereceye giren ilk üç grup ödüllendirildi. Gençlerin yaptığı müzikler aranjör ve profesyonel kayıt işlemlerinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Müzik Hacktonu'na katılan yarışmacılar, kendilerini geliştirmenin yanında müzik hayatlarında önemli bir deneyim kazanma fırsatına da sahip oldu."

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