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Konya'da genç iletişimciler Ekoloji Okuryazarlığı ve İklim Haberciliği eğitimi aldı

AA

Konya'da genç iletişimciler Ekoloji Okuryazarlığı ve İklim Haberciliği eğitimi aldı

KONYA (AA) - Konya'da "Bir Buçuk Derece" temasıyla genç iletişimciler için Ekolojik Okuryazarlık ve İklim Haberciliği Eğitimi gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Konya Bilim Merkezi'nde iki gün süren programda katılımcıların, bilim iletişimi alanında iklim haberciliğine ilişkin temel kavramlar ve süreçler hakkında eğitim alarak, atölye çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılmasına yönelik küresel çabalara atıfta bulunmak için eğitim programında "Bir Buçuk Derece" temasının kullanıldığı aktarıldı.

Eğitim programına 28 ilden 300'ü aşkın başvuru yapıldığı, 24 genç iletişimcinin seçildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bilim iletişimi alanında iklim haberciliğine ilişkin temel kavramlar ve süreçler hakkında eğitimlerin verildiği programda podcast, iklimle ilgili içerik geliştirme ve infografik oluşturma gibi çeşitli alanlarda atölye çalışmaları da yapıldı. Programın çevre dostu bir etkinlik olması adına Türkiye'nin farklı illerinden Konya'da buluşan genç iletişimciler için 24 fidan dikilirken programın sonunda katılımcılara sertifika verildi."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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