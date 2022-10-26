Konya'da kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.



A.A. (42) idaresindeki 34 DSY 220 plakalı kamyonet, Görünmez Mahallesi'nde Turan Avcı (49) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

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