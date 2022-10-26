Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda 2 milli sporcu finale yükseldi

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KONYA (AA) - Konya'da başlayan 12. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlanırken, 2 milli sporcu finale yükseldi.

Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyonda, milli sporculardan gençler katada Hayrulnisa Çığırdık ve Furkan Kaynar, ümit erkekler kumitede Emirhan Güngör (-52), Ahmet Yiğit Halıcı (-57), Mustafa İslam Oğrağlı (-63), Osman Burak Keleş (-70), Tunahan Çelik (+70), ümitler katada Tuba Sungu, Alparslan Küçükaltın, 21 yaş altı katada Ayşe Yılmaz ve Enes Özdemir ile ümit kadınlarda Melisa Kurdoğlu (+54) tatamiye çıktı.

Gençler katada Furkan Kaynar ile ümit erkekler kumitede Mustafa İslam Oğrağlı (-63), rakiplerini eleyerek finale kaldı.

Ümit katada Tuba Sungu ve Alparslan Küçükaltın, 21 yaş altı katada Enes Özdemir, gençler katada ise Hayrulnisa Çığırdık, üçüncülük maçına çıkacak.

Milli sporculardan Emirhan Güngör, Ahmet Yiğit Halıcı, Melisa Kurdoğlu, Tunahan Çelik, Ayşe Yılmaz ve Osman Burak Keleş, rakiplerine elenerek turnuvaya veda etti.

Şampiyona, 30 Ekim Pazar günü sona erecek.



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