Akşehir'de dronlu trafik denetimi

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KONYA (AA) - Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, D-300 kara yolu ve ilçe merkezinde dron destekli trafik uygulaması yaptı.



Selçuk Mahallesi 24 Ağustos Bulvarındaki Dayıoğlu Kavşağı ve D-300 kara yolunda gerçekleştirilen denetimlerde emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, aşırı yük taşıyan ve araç kullanırken telefonla görüşen sürücüler dron ile tespit edildi.

Denetimlerde, kural hatası yaptığı tespit edilen 57 araç sürücüsüne 37 bin 362 lira ceza kesildi.

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