Konya'da "Nefes-2 Operasyonu"nda 1 milyon 33 bin makaron ele geçirildi

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KONYA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan "Nefes-2 Operasyonu" kapsamında Konya'da 1 milyon 33 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon kapsamında merkez Selçuklu ilçesinde 2 iş yeri ve 2 depo belirledi.

Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda, 1 milyon 33 bin makaron, 40 bin gümrük kaçağı sigara, 42 bin 500 doldurulmuş sigara, 350 kilogram kıyılmış tütün ve nargile tütünü ile sigara yapımında kullanılan çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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