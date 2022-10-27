Konya'da kamyon ve kamyonet akülerinin çalınmasıyla ilgili 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da kamyon ve kamyonetlerin akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesindeki Yazır ve Sancak mahallelerinde park halindeki araçların akülerinin çalındığı ihbarıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis, hırsızlık yapılan mahallelerdeki güvenlik kameralarından şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları bulunan M.A, İ.Ö, İ.Ç, M.S. ve E.Ş. olduğunu belirledi.
Emniyete götürülen şüphelilerden M.A, İ.Ö, İ.Ç. ve M.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan İ.Ç. ile M.S. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ve İ.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalıntı aküleri satın aldığı belirlenen E.Ş. hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.