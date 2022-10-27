Nasreddin Hoca memleketi Akşehir'de anılıyor

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KONYA (AA) - Tün dünyaya fıkralarıyla nam salan Anadolu'nun nüktedan filozofu Nasreddin Hoca memleketi Akşehir'de vefatının 738. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.



Nasreddin Hoca için Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen anma programı kapsamında önce hocanın kabri başında dua edildi, Mevlid-i Şerif okundu.



Etkinlikler daha sonra Akşehir Kültür Merkezi'nde, belediye tarafından düzenlenen, 8 okulun katıldığı, Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'yla devam etti.



Türkiye'nin 7 bölgesinden ilçeye gelen ilkokul öğrencileri sahnede Nasreddin Hoca'nın meşhur fıkralarını canlandırarak, jüri önünde hünerlerini sergiledi.



Yarışmayı finalde "Gülümse" rumuzuyla yarışan İstanbul Karacaoğlan İlkokulu öğrencileri kazanırken, 20 bin lira para ödülünün de sahibi oldu.



Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrenciler öğretmenleri ile sahnede sevinç yumağı oluştururken, yarışmada ikinci olan Konya Akşehir Cumhuriyet İlkokulu 15 bin, Bingöl Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulu öğrencileri ise 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.



Programın sonunda sahnedeki performansları için öğrencileri tebrik eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Bu yıl da Akşehir'imizde ulusal bazda Nasreddin Hoca Anma Günleri etkinlikleri yapıyoruz. Fıkra canlandırma yarışmaları yapıyoruz. Bu etkinliği çok önemsiyoruz. Her geçen yıl yarışmalara ilgi ve katılımcı okul sayısı artıyor bu da bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Yarışmada tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Dereceye giren okulları da tebrik ediyorum." dedi.



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