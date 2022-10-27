Yalıhüyük'te yol yapım çalışmaları devam ediyor

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KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Fen işleri 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri Yalıhüyük'te sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer'den bilgi aldı.

Bozkır Yolu caddesinde çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Hasan Koçer, kış öncesi sıcak asfaltlama çalışmalarını tamamlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Sahil Yolu Caddesi, Bozkır Yolu caddelerimiz ve Yalıhüyük Çok Programlı Lisesi bahçesini sıcak asfaltla kaplıyoruz. Toplamda sıcak asfalt kapladığımız alan bin 100 metre. Çalışmalarımızda bizlere desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Altay'a ve ekibine teşekkür ederim." dedi.



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