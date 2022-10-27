Karapınar protokolü muhtarlarla bir araya geldi

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KONYA (AA)- Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ilçedeki 42 mahalle muhtarı ile Kültür Merkezinde toplantı yaparak muhtarların istek ve görüşlerini dinledi.

Kaymakam Murat, ilçenin genel durumuyla ilgili istişare yapmayı amaçladıklarını belirterek, "Bunlarla ilgili sorunlar varsa ivedi bir şekilde gidermek, öneriler varsa önerileri değerlendirmek istiyoruz." dedi.



Belediye Başkanı Yaka da, "Devletin vatandaşlarla olan ilişkisinde köprü görevi yapan ve büyük bir fedakarlıkla çalışan, kendi yaşam şartlarından, ailesinden fedakarlık gösteren muhtarlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Toplantı, muhtarlardan gelen soruların cevaplandırılması ile toplantı sona erdi.

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