Bozkır'da fotoğraf sergisi açıldı

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KONYA (AA) - Bozkır'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi fotoğraf sergisi açıldı.

Bozkır Anıt Meydanında Bozkır Kaymakamlığı tarafından düzenlenen sergide Bozkır'a ait Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait fotoğraflar ve tarihi vesikalar sergileniyor.



Sergiyi gezen Hasan Hüseyin Özgür, "Bu güzel sergi için Bozkır Kaymakamımıza teşekkür ederiz. Bozkır'ın tarihini gözler önüne sermiş. Bozkır'a dair tozlu raflarda kalmış fotoğraflar ve şu an olmayan binalarımızı görebildik. Bu araştırmalar için de teşekkür ederim." dedi.

Sergi 29 Ekim'e kadar gezilebilecek.

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