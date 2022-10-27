Dini nikahlı eşini kıskanıp arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

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KONYA (AA) - Konya'da arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Yıldıray T. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Daha önce sanıktan şikayetçi olan B.B. ise mahkemeye şikayetten vazgeçtiğine dair dilekçesini sundu.

B.B, "Bizim ölen kişiyle fiziksel olarak bir ilişkimiz yoktu ama gönül ilişkimiz vardı. Ben sanık Yıldıray'ın evinden gittiğim zaman maktulle konuşmaya mesajlaşmaya başladım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Karatay ilçesindeki Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokak'ta, 4 Kasım 2021'de iddiaya göre Yıldıray T, imam nikahıyla birlikte yaşadığı B.B'nin (18) kendisini Burak M. ile aldattığını düşünerek, sabah saatlerinde evine gittiği ve akşama kadar darbettiği Burak M'yi tabancayla öldürmüştü.





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