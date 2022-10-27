Abdülhamid Han Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Abdülhamid Han Caddesi'nde süren üçüncü etap çalışmaları inceledi.

Altay, Konya'nın, Meram'dan Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Meram'a geçişte yeni bir ana arter kazanacağını söyledi.



Caddenin şehrin trafik yükünü hafifleteceğini aktaran Altay, şunları kaydetti:



"Beyşehir ve İstanbul Yolu'nun trafiğinin azaltılacağı bir durum ortaya çıkacak. İnşallah yılbaşı itibariyle Sultan Abdülhamid Han Caddesi tüm etaplarıyla hizmet vermeye başlayacak. Abdülhamid Han Caddemizin 3. etap yol çalışmaları kapsamında Selçuklu ilçemizin büyük bir kısmının içme suyunu karşılayan çelik ana isale hattının yüzeyde kalan kısmının deplasesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda çelik borunun uzun süre hizmet edebilmesi ve sağlıklı çalışabilmesi için izolasyon ve katotik korumaları yapılarak yenileme işlemleri yapıldı. Ana isale hattı üzerinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış 2 set menholü, 1 adet 800'lük vana, 1 adet 150’lik vana ve vantuz yenisiyle değiştirildi. Aynı zamanda, Erenköy Mahallesi'ni besleyecek 600 metre uzunluğunda duktil kuyu ve terfi toplama hattı da yapılıyor. Şehrimize hayırlı olsun."

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