Selçuklu'da eğitim destekleri hafta sonunda hesaplara yatacak

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KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilecek olan 1000 ve 1500 lira eğitim desteği ödemeleri cuma günü hesaplara yatacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere her zaman destek vereceklerini belirtti.

Pekyatırmacı, "Sevgili Gençler, eylül ayında müjdesini verdiğimiz eğitim desteğinde beklenen an geldi. 17 bin 210 öğrencimize sağlayacağımız 13 milyon 442 bin 500 liralık eğitim desteğimiz bu cuma hesaplarınızda olacak. Güle güle harcayın. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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