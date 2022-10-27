Karatay'da başarılı sporcular ödüllendirildi

KONYA (AA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü'ne bağlı takımlarda faaliyet gösteren sporcu ve antrenörleriyle buluştu.

Yerel, ulusal ve uluslararası turnuva ile şampiyonalarda önemli dereceler elde eden sporcuları tebrik eden Kılca, kulübün başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Spora ve sporcuya olan desteklerinin artarak devam edeceğini vurgulayan Kılca, katıldıkları müsabakalarda derece elde eden cimnastik, atıcılık ve kick boks takımlarının sporcu ve antrenörlerini de ödüllendirdi.

Belediye olarak gençlik ve spora yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Kılca, "Karatay Belediyespor Kulübümüz son yıllarda birbirinden önemli başarılar elde ediyor. Bu, bizlerin çabasının boşa gitmediğinin önemli bir kanıtı. Sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle kulübümüzün başkanı başta olmak üzere değerli yöneticilerimizi, spor müdürlüğümüzde görev yapan mesai arkadaşlarımızı, antrenörlerimizi ve elbette tüm sporcularımızı kutluyorum. İnşallah bugün olduğu gibi gelecekte de bu alanda daha büyük hedefler koyarak hep birlikte başarılar elde etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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