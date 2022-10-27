Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 12. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi, organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirildi.

Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyona katılan 105 ülkeden bin 850 sporcu, ülke bayraklarıyla tatamiye çıkarak seyircileri selamladı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, karatenin dünya sporu için çok önemli bir branş olduğunu söyledi.

Karatenin Türkiye için de çok önemli olduğunu aktaran Baykan, "Bunu Tokyo Olimpiyatları'nda 4 madalya ile gösterdik. Organizasyonun Konya'da yapılmasından dolayı Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos'a, kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için çaba gösteren Türkiye Karate Federasyonuna teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Baykan, salonda aydınlık bir dünyanın gençlerini gördüğünü belirterek, tüm sporculara başarı diledi.





- Uğuz: "Beş finale çıkacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"







Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ise Türk sporunun önemli bir aşama kaydettiğini belirtti.

Sporda başarılı bir ülke olarak böyle organizasyonlara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Uğuz, "Çok uzaklara değil, gençlik yıllarıma döndüğümde, bu tarzda bir organizasyona değil ev sahipliği yapmak, katılmak bile hayaldi. Balkan şampiyonalarında, 7-8 ülkenin katıldığı, gümüş ve bronz madalya aldığımızda ülkece sevindiğimiz günleri hatırlıyorum. Şimdi ise buradaki gibi 100'den fazla ülkenin katıldığı, böyle muhteşem bir organizasyonda 5 altın madalya finaline çıkacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, organizasyonun kentte gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, katılım gösteren tüm sporculara başarı diledi.

Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos da teşekkür konuşması yaptı. Program, DJ performansı ile sona erdi.

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