Konya'da Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyunu sahnelendi

KONYA (AA) - Konya Devlet Tiyatrosu, William Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu sahneledi.

Nesimi Kaygusuz'un yönettiği, çevirisini Sevgi Sanlı'nın, dekor tasarımını Hasan Yavuz'un, kostüm tasarımını ise Tuğçe Özdemir'in yaptığı oyun yoğun ilgi gördü.

Kapalı gişe oyunda, birbirine aşık olan Claudio ve Hero en kısa sürede evlenmek ister. Claudio'nun yakın arkadaşı ve dostu Benedick ise Claudio'nun Hero'ya olan aşkıyla alay eder ve evliliğe ya da aşka inanmaz. Yıllardır tanıdığı Beatrice de bu konuda kendisinden farksızdır. Oyunda bu anlaşamama hali ve beklenmedik gelişmeler anlatılıyor.

Seyirciden tam not alan tiyatro ekibi, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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