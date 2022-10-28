Beyşehir'de Bartın'daki maden şehitlerinin anısına Türk bayrağı asıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Ali Sevindik, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden ocağı kazasında şehit düşen maden işçileri anısına memleketine bayrak direği dikti.

İlçede düğün fotoğrafçılığı yapan Sevindik, Beytepe Mahallesi'ndeki şehrin en hakim noktası olan seyir tepesine babası ve yeğeniyle açtıkları çukura yaptırdığı demir direği dikerek Türk bayrağı astı.



Bayrak direğinin yanına "Bu bayrak direği Bartın'daki maden şehitleri anısını dikilmiştir." yazılı bir levha da yerleştiren Sevindik, yaptığı açıklamada,"Onlar da bizim maden kazası şehitlerimiz. Sabah besmele çekip, helal rızık peşinde koşan insanlarımızdı. Allah rahmet eylesin. Bartın'da üzücü bir olay yaşandı. Hepsi inşallah şehittir." ifadesini kullandı.





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