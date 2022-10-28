Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü mesajı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını tebrik etti.



Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, destansı mücadeleler ve fedakarlıkla istikbal meşalesini yakan ecdadın Cumhuriyet'in ilanıyla ilelebet payidar kalacak bir mirası millete emanet ettiğini belirten Altay, şunları kaydetti:



"Bu kutlu emaneti bizden sonraki nesillerle buluşturmak ve çok daha güçlü bir Türkiye'nin varlığına katkı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. 'Türkiye'nin yüzyılı' olarak nitelendirdiğimiz, Cumhuriyet'imizin 100. yılına kapı araladığımız bu dönemde, hem şehrimizi hem de ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için çabamızı sürdüreceğiz. Bu değerler ışığında ülkemizin varlığını müdafaa etmek, milletimizin huzur ve selametini korumak için kahramanca mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehit, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

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