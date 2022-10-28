GÜNCELLEME - Konya'da aracında 140 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kovalamaca sonucu yakalanan ve minibüsünde 140 ruhsatsız tabanca ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye girişteki uygulama noktasında şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan Doğan Ç, minibüsle kaçmaya başladı.

Şüpheli, 60 kilometre kovalamacanın ardından Üstünler Mahallesi'nde yakalandı.

Polis ekipleri araçta yaptığı aramada, paketlenerek nohut çuvalına gizlenmiş 140 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait parçalar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Doğan Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.