Konya'da tıra çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde, motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

Turhan Karakök'ün (20) kullandığı 42 BH 046 plakalı motosiklet, Kudüs Caddesi'nde, Mahmut A. (51) idaresindeki 01 ESZ 93 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü Karakök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Necati Evrim (18), kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından bölgeden ayrıldığı tespit edilen tır sürücüsü Mahmut A, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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