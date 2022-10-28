Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerini ziyaret etti

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KONYA(AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cihanbeyli ve Kulu belediyelerini ziyaret ederek, ilçedeki yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.



Altay, ilk olarak Cihanbeyli Belediyesini ziyaret etti.



Belediye Başkanı Mehmet Kale ile görüşen Altay, ilçeye kazandırılacak yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Ardından Kulu'ya geçen Altay, Cuma namazının ardından vatandaşların cumalarını tebrik etti.

Kulu Belediye Başkanı Mehmet Ünver ile bir araya gelen Altay, merkezde hayata geçirdikleri hizmetleri ilçelere de kazandırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Altay, Konya'yı hep birlikte daha güçlü yarınlara hazırlamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.





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