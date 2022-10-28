Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin 8 sanığa hapis cezası

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KONYA (AA) - Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi aileler arasında yaşanan kavgaya ilişkin yargılanan 9 sanıktan 8'ine, 2 yıl 9 aydan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezaları verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve (Veli Keleş'in oğlu) Ali Keleş ile taraf avukatları ve Dedeoğulları ailesinin yakınları katıldı.

Söz verilen sanıklardan tutuklu Lütfi Keleş, Dedeoğulları ailesiyle aralarında yaşanan kavganın "ırkçılık" ile bir alakasının bulunmadığını belirterek, "Bizim aramızda sadece komşu kavgası vardı. Biz 20 senedir aynı yerde yaşıyoruz. 20 senedir ırkçılık yapmamışız da şimdi mi yapacağız? Bunların hepsi yalan, iftira." ifadelerini kullandı.

Dedeoğulları ailesinin avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Talep, mahkeme heyetince reddedildi. Bunun üzerine müştekiler ve avukatları duruşma salonunu terk etti.

Veli Keleş ve Yahya Çalık'ın avukatı Cengiz Erkoyuncu, müşteki avukatlarının davayı siyasi bir zemine çekmeye çalıştığını savunarak, "Konya'da ırkçılık yoktur, olması mümkün değildir. Böyle bir olayda ırkçı saikten söz edilemez. Olay tamamen komşu kavgasıdır. Yaşadıkları mahallenin muhtarı da tanık olarak dinlenmiş, iki aile arasında ırkçılığı gösterir bir anlaşmazlıktan bahsedilemeyeceğini ifade etmiştir. Bu olayda iki taraf da yaralanmıştır. Bu hususların değerlendirilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

- Karar açıklandı

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Lütfi Keleş'in söz konusu kavga olayındaki eylemlerinden 5 yıl 10 ay 8 gün, Ali Keleş'i (Veli Keleş'in oğlu) 5 yıl 3 ay 22 gün hapisle cezalandırdı.

Heyet, Ali Keleş'in Barış ve Sibel Dedeoğulları'na yönelik eyleminden ayrı ayrı 2 kez 3 bin 360 lira para cezasıyla, Yaşar Dedeoğulları'na yönelik eyleminden 1 yıl 7 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına, bu cezaların ertelenmesine karar verdi.

Sanık Veli Keleş'in 6 yıl 4 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Keleş'in Serpil Dedeoğulları'na yönelik eyleminden 2 bin 240 lira para cezasıyla, Yaşar Dedeoğulları'na yönelik eyleminden 1 yıl 1 ay 3 gün hapisle cezalandırılmasına, bu cezaların ertelenmesine karar verildi.

Ali Keleş'in (Lütfi Keleş'in oğlu) 3 yıl 6 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Keleş'e Barış Dedeoğulları'na yönelik eyleminden 2 bin 240 lira para cezası, Yaşar Dedeoğulları'na yönelik eyleminden 1 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası verildi, bu cezalar ertelendi.

Heyet, Ayşe Keleş'in 1 yıl 1 ay 3 gün hapisle cezalandırılmasına karar vererek bu cezayı erteledi.

Sanık İbrahim Keleş'in 3 yıl 6 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. İbrahim Keleş'in Barış Dedeoğulları'na yönelik eyleminden 2 bin 240 lira para cezasıyla cezalandırılmasına, bu cezanın ertelenmesine karar verildi.

Sanık Yahya Çalık, 6 yıl 4 ay 7 gün hapisle cezalandırıldı. Çalık, Yaşar Dedeoğulları'na yönelik eyleminden 1 yıl 1 ay 3 gün hapisle, Sibel Dedeoğulları'na yönelik eyleminden 2 bin 240 lira para cezasıyla cezalandırıldı, bu cezalar ertelendi.

Sanık Ramazan Çalık'ın Barış Dedeoğulları'na yönelik eyleminden 2 bin 240 lira para cezasıyla cezalandırılmasına, bu cezanın ertelenmesine, Çalık'ın kavga sırasındaki yaralama eylemlerinden 2 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Sanık Ali Çalık'ın 6 yıl 4 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Ali Çalık'ın, Barış Dedeoğulları'na yönelik eyleminden 2 bin 240 lira para cezasıyla, Yaşar Dedeoğulları'na eyleminden 1 yıl 1 ay 3 gün hapisle cezalandırılmasına, bu cezaların ertelenmesine karar verildi.

Tüm sanıkların "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından beraatine karar verildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, 9 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı.

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