Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, Konya'da sürüyor

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 12. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakaları tamamlandı.

Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde devam eden organizasyonun üçüncü gününde, 21 yaş altı kadınlar kumitede Müşerref Özdemir (-50), Aysima Hatice Kurt (-55), Gülbahar Gözütok (-61), Sudenur Aksoy (-68) ve Fatoş Hansu (+68), 21 yaş altı erkekler kumitede Hasan Celal Yıldırım (-60), Ekrem Altuner Yılmaz (-67), Ömer Faruk Yürür (-75), Hasan Arslan (-84) ve Kadir Furkan Genç (+84) tatamiye çıktı.

Milli sporcular Gülbahar Gözütok, Sudenur Aksoy ve Ömer Faruk Yürür, rakiplerini eleyerek finale çıktı.

Diğer ay-yıldızlı karateciler, rakiplerine elenerek turnuvaya veda etti.

Şampiyona, 30 Ekim Pazar günü sona erecek.

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