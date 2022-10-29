Konya'da tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde tarihi binada çıkan yangın söndürüldü.

Çaybaşı Mahallesi Karakurt Sokak'ta iki katlı tarihi binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Boş olan tarihi binada soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Polis ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

















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