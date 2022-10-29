Konya'da tamir ettiği tırın altında kalan işçi yaralandı

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KONYA (AA) - Karapınar ilçesinde tamir ettiği tırın altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.

Emrah S, arızalanan tırını tamir ettirmek için Yeni Sanayi Sitesi'nde bir iş yerine geldi.

Aracı tamir eden Talha Ş. (21), telefonu almak için tırın altına indiği sırada hareket eden aracın altında kalarak yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan Talha Ş. ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

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