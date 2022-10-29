Futbol: Spor Toto Süper Lig

28 Ekim 1923: Her şey değişmek üzere

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Süleyman Özay

Arabam.com Konyaspor: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Bytyqi, Muhammed Demir, Guilherme, Calvo, Hadziahmetovic, Ahmet Oğuz, Çekici, Oğulcan Ülgün, Michalak

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, Ahmet Emin Engin, Sadık Çiftpınar, Tırpan, Ali Sühan Demirel

Sarı kartlar: Dk. 29 Ben Ouanes​​​​​​​ (Kasımpaşa)

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

18. dakikada ceza alanında topla buluşan Çekici'nin sert şutunda top az farka dışarıya çıktı.

28. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un ortasında Çekici'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

45. dakikada Çekici'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.

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