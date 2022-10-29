Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Süleyman Özay

Arabam.com Konyaspor: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Bytyqi (Dk. 55 Diouf), Muhammed Demir (Dk. 71 İkpeazu), Guilherme, Calvo (Dk. 71 Kahraman Demirtaş), Hadziahmetovic, Ahmet Oğuz, Çekici, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Bruno Paz), Michalak (Dk. 78 Amilton),

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+4 Celina), Ben Ouanes, Eysseric, Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Tunay Torun), Sadık Çiftpınar, Tırpan, Ali Sühan Demirel (Dk. 46 Aytaç Kara)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ben Ouanes, Dk. 81 Hajradinovic, Dk. 90+3 Ertuğrul Taşkıran, 90+9 Koita, 90+9 Bruma (Kasımpaşa), Dk. 60 Ahmet Oğuz, Dk. 87 Kahraman Demirtaş, Dk. 90+6 İkpeazu, Dk. 90+9 Calvo, Dk. 90+9 teknik direktör İlhan Palut (Arabam.com Konyaspor)

Gol: Dk. 49 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 81 Guilherme (Arabam.com Konyaspor)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Guilherme'nin pasında kaleci İbrahim Sehic'in Adil Demirbağ'a göndermek istediği pas kısa düştü. Topu önünde bulan Hajradinovic, vuruşunda fileleri havalandırdı. 0-1.

68. dakikada orta sahada topla buluşan Hadziahmetovic, topu ceza sahası içindeki Diouf ile buluşturdu. Diouf'un vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.

81. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. İkpeazu'nun ceza sahası dışından verdiği ara pasında topla buluşan Guilherme, sert vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-1.

Müsabaka, 1-1 eşitlikle sona erdi.

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